Guten Morgen,

der DAX ist zuletzt an der Marke von 12.000 Punkten gescheitert. Der Index hat aber weiterhin die Chance bis etwa 12.100 Punkte anzusteigen. Parallel bietet sich dem US-Index S&P500 als Taktgeber Platz bis etwa 2.400 Punkte.

Schauen Sie sich bitte im Nachmittags-Insight den Monatschart im S&P500 an. Der ist sehr wichtig. Die Hochs der vergangenen Jahrzehnte wurden mit dem eingezeichneten Fibonacci-Fächer gut eingefangen. Das zeigt die aktuelle Lage und die Bedeutung des Bereichs um 2.400 Punkte. Hier sollten Sie sich für Short-Positionen auf die Lauer legen.

Der DAX kann dementsprechend aktuell noch bis 12.100 Punkte zulegen (siehe Tageschart). Der Index folgt in der Regel der Richtung des S&P500. Shiller P/E, VIX, etc. sind alle in Extrembereichen. Weiter Short-Positionen ausloten!

Der Plan: Steigt der DAX höher über 12.100 Punkte, wird die laufende Short-Position erneut mit kleinem Verlust geschlossen und der nächste Short-Einstieg bei rund 12.400 Punkten ausgelotet. Der DAX kommt wieder runter. Die vorherigen kleinen Verluste werden dann wieder eingefahren.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.950 Punkten, nachbörslich bei 11.950 Punkten.

Der DAX scheitert zunächst an der Marke von 12.000 Punkten. Jedoch hat der Leitindex Platz bis 12.100 Punkte (siehe Tageschart). Der S&P500 kann noch bis etwa 2.400 Punkte zulegen (siehe Monatschart im Nachmittags-Insight).

Der DAX ist seit langem im überkauften Bereich, wird aber weiter hochgedrückt. Der Katzenjammer wird folgen.

DAX über oberen Bollingerband im Monatschart.

Der DAX dürfte erst wieder einen Korrekturversuch starten, sobald der S&P500 die 2.400 Punkte erreicht hat.

Achtung: Fibonacci-Fächer im DAX-Tageschart sieht Kursziel von rund 12.100 Punkten vor.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann ...

