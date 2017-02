The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US35671DAW56 FREEPORT-MCMORAN 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0750695883 MITSUI 12/17 MTN BD01 BON CNY N

CA XFRA AU3SG0001167 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2018 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HSH4ZE3 HSH NORDBANK NVB10/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA US24422ESV29 DEERE -JOHN- CAP.2017 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0248918012 NSW TREASURY CORP. 2017 BD02 BON AUD N

CA BDA2 XFRA XS0289334368 ABN AMRO 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA WRDL XFRA XS0490350393 WORLD BK 10/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA GCWF XFRA XS0491042353 GE CAP.EURO.FUND.10/17MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0555678597 HEATHROW FINANCE 10/17 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0752394089 BUENOS AIRES 12/17MTNREGS BD02 BON USD N

CA DEDY XFRA LU0249486092 DEKA-LIQUIDITAETSPLAN CF FD00 EQU EUR N