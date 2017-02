The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1TS27 ERSTE GP BNK 17-22MTN1548 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002272418 KBC GROEP 17/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12T8L4 AAREAL BANK MTN.HPF.S214 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AARF7 SACHSEN-ANH.LS.A. 16/26 BD00 BON EUR N

CA WFLP XFRA DE000A2BPJ45 WL BANK AG PF R.383 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DADM7 DAIMLER AG.MTN 17/25 BD01 BON EUR N

CA NS03 XFRA DE000A2DAJN2 NIEDERS.SCH.A.17/21 A.870 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4VR3 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2H21 LB.HESS.THR. IHS 17/25 BD01 BON EUR N

CA 4SN9 XFRA ES00000128Q6 SPANIEN 17-33 BD01 BON EUR N

CA 0ODH XFRA FR0013239985 CAISSE D DEPOTS E.C.17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BD3DWG66 AFFINITY A.CAP.17/27 BD01 BON GBP N

CA XFRA SE0009663370 INDUSTRIVAERDEN 17-21 FLR BD01 BON SEK N

CA XFRA USP01012BX31 EL SALVADOR 17/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP79171AE79 CORDOBA, PROV. 17/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU70109AC44 PARKER-HANNIFIN 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US110122BA56 BRISTOL-MYERS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US110122BB30 BRISTOL-MYERS 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US500630CP14 KOREA DEV.BK 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US50247WAB37 LYB INTER.FIN.II 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US60687YAH27 MIZUHO FINL GRP 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US60687YAK55 MIZUHO FINL GRP 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US69371RN695 PACCAR FINANCIAL 2020 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USU70109AF74 PARKER-HANNIFIN 17/47REGS BD02 BON USD N