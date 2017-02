The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU300TC21212 NSW TREASURY CORP. 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3SG0001332 NSW TREASURY CORP.2018FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3SG0001407 QUEENSLD TREA. 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA EDLB XFRA DE000A1X3GV3 EDEL IHS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB07C9 BAY.LDSBK.IS.S.31019 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1KV4 BAY.LDSBK.IS.S.31349 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JJY5 DZ BANK IS.E.8157 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0FB51 LBBW IHS 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA HK0000103942 CHINA BAOWU STEE.GR.12/17 BD00 BON CNY N

CA XFRA XS0643176448 VIMPELCOM HLDGS 11/17REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0701035320 IPIC GMTN 11/17 MTN REGS BD00 BON USD N

CA SGET XFRA XS0751525311 SOC GENERALE 12/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL6093 BREM.LB.KR.A.OLD.SPF 9 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CB83HW4 COBA 5Y FIX TO FLOAT.17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY3517 DT.HYP.BK.MTN.OPF.S.351 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3FQ4 LB.HESS.-THR. E0511B/133 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3RC6 HSH KAPITALSCHUTZ 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3X14 HSH NORDBANK SPF S.1485 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KWY6 LBBW IHS FLOATER 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LRP1XA7 LBBW IS.860 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1VE3 NORDLB IS.S.607 VAR. BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6691 NORDLB 2 PH.BD 13/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00254EBZ43 SWED.EXP.CRED. 07/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US00507UAK79 ACTAVIS FNDG 15/17 BD01 BON USD N