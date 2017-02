FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.015 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.065 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.474 EUR

2NB XFRA CA6647841056 NORTHERN BLIZZARD RESOUR. 0.014 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.111 EUR

IZ3 XFRA AU000000ISU6 ISELECT LTD 0.011 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.142 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EUR

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.118 EUR

27G XFRA CA26950W1041 EAGLE ENERGY INC. 0.004 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.071 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.559 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.190 EUR

17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.180 EUR

9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP. 0.009 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.097 EUR

7C4 XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN. 0.002 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.029 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.047 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.663 EUR