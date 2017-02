FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.313 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.097 EUR

B24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.151 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.443 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.048 EUR

8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.018 EUR

D6RK XFRA DE000DK2D7T7 DEKAFONDS TF 3.930 EUR

DEDB XFRA LU0065060971 DEKALUX-GELDMARKT: USD 0.872 EUR

FK8X XFRA DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF 2.300 EUR

FK8S XFRA DE0009786277 DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF 2.840 EUR

FK8T XFRA DE0009786186 DEKA-EUROPASELECT CF 1.260 EUR

FK82 XFRA DE0009771824 DEKA-LIQUIDITAET: EURO TF 0.100 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.663 EUR

FK8C XFRA DE0008479981 FRANKFURTER-SPARINRENT 0.720 EUR

FK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.620 EUR

D6R7 XFRA DE0008474669 DEKASPEZIAL CF 6.320 EUR

FK83 XFRA DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF 0.450 EUR

FK87 XFRA DE0008474537 RENDITDEKA CF 0.340 EUR

OG7U XFRA DE0008474511 ARIDEKA CF 1.880 EUR

OG7T XFRA DE0008474503 DEKAFONDS CF 1.710 EUR

D6R8 XFRA DE0005896872 DEKA-EUROLAND BALANCE CF 0.400 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.032 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.072 EUR

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.181 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.573 EUR

AOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER NEW DL-,01 0.381 EUR

TX5 XFRA US8816091016 TESORO CORP. DL-,1666 0.521 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.246 EUR

SNY XFRA US8110651010 SCRIPPS NETW.INT.A DL-,01 0.284 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.104 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.079 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.133 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.097 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.931 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.180 EUR