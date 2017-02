FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.171 EUR

NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.246 EUR

NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.246 EUR