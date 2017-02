FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BDT XETR DE0005232805 BERTRANDT AG O.N. 2.500 EUR

JNJ XETR US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.758 EUR

UNP XETR US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.573 EUR

DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.048 EUR

ABR XETR CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.028 EUR

17T XETR US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.180 EUR

GLW XETR US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.147 EUR