Baar - Sika steigert sich weiter. Der Zuger Bauchemie- und Klebstoffkonzern hat den Rekordgewinn aus dem Vorjahr bereits wieder überboten. Bei einem etwas höheren Umsatz nahm das operative Betriebsergebnis auf Stufe EBIT um 18% auf 795,3 Mio und der Reingewinn um 22% auf 566,6 Mio CHF zu. Das sind beides neue Rekordwerte, wie Sika am Freitag mitteilte.

Der Umsatz stieg - wie bereits auf provisorischer Basis Mitte Januar veröffentlicht - um 4,7% auf 5,75 Mrd CHF. In Lokalwährungen (LW) wuchsen die Verkäufe um 5,6%. Die Aktionäre sollen in der Form einer höheren Dividende vom Rekordgewinn profitieren. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diese auf 102 von 78 CHF pro Inhaberaktie respektive auf 17 von 13 CHF pro Namenaktie zu erhöhen, was einer Steigerung von 31% entspricht.

Leicht über den Erwartungen

Mit den vorgelegten Zahlen hat Sika die Analystenerwartungen leicht überboten. Für den EBIT wurden im Durchschnitt (AWP-Konsens) 794,6 ...

