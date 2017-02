SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,61 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April fiel um zwei Cent auf 54,43 Dollar.

Zum Wochenschluss haben die Ölpreise ihre Gewinne der vergangenen Handelstage halten können. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützten jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA die Notierungen. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl deutlich schwächer als erwartet gestiegen./jkr/fbr

