NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL.

Cassiopea berichtet über das Finanzjahr 2016 und über die Entwicklung der klinischen Programme

Lainate - 24. Februar 2017 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative und differenzierte Dermatologieprodukte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gab heute die Resultate für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2016 bekannt.



Finanzielle Eckwerte



Es gab keine operativen Einkünfte, da alle Produkte noch in Entwicklung sind und keines auslizensiert wurde

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen nahmen um 88.4% auf EUR 14'310 Tausend zu. Der grösste Teil der Kosten waren Kosten im Zusammenhang mit den beiden Phase III klinischen Versuchen für Winlevi® zur Akne-Behandlung.

Vertriebs-, Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten nahmen von EUR 760 Tausend auf EUR 2'026 Tausend zu. Die Gesellschaft hat nun 9 Teammitglieder.

Eine Steuergutschrift von EUR 5'883 Tausend auf den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen wurde gemäss italienischem Gesetz anerkannt

Die operativen Verluste nahmen um 25.1% auf EUR 10'453 Tausend zu

Ein Nettoertrag von EUR 957 Tausend resultierte aus Wechselkursgewinnen

Am Jahresende wurden 80.3% der Aktiva der Gesellschaft in der Form von Barmitteln oder Ähnlichem gehalten und betrugen EUR 33'656 Tausend

Diana Harbort, CEO, sagte: "2016 entwickelte sich wie erwartet mit dem kontinuierlichen Fortschritt unserer Produktpipeline. Finanziell sind wir gut unterwegs. Wir haben 2016 EUR 16'336 Tausend ausgegeben und haben weiterhin EUR 33'656 Tausend an Barmitteln zur Verfügung. Dies sollte bis zur Auswertung der Daten der Phase III klinische Versuche von Winlevi® zur Akne-Behandlung reichen. Wir sind im Programm von Winlevi® Phase III vorangekommen, und haben die Phase II "proof of concept"-(POC) Versuchsreihen für Breezula® wie auch unser neues Akne-Antibiotikum abgeschlossen. Inzwischen haben wir die Phase II für die Dosierung von Breezula® für Alopezie so weit vorangetrieben, dass die ersten Patienten rekrutiert werden, sobald wir die Bewilligung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten. Jetzt schauen wir gespannt dem Abschluss der Phase III klinische Versuchsreihe mit Winlevi® zur Akne-Behandlung sowie den Daten der Phase II "proof of concept"-Versuchsreihe zur Behandlung von Genitalwarzen entgegen."

Wichtige strategische Ereignisse

Winlevi® (topisches Antiandrogen zur Behandlung von Akne): Die Phase III klinische Versuche für die Behandlung von moderater bis schwerer Akne wurde fortgeführt; am Jahresende waren 70 Standorte aktiv. Das Programm besteht aus zwei pivotalen Versuchsreihen sowohl in den USA als auch in einigen europäischen Ländern. Etwa 1'400 männliche und weibliche Versuchspersonen, die 9 Jahre und älter sein müssen und moderate bis schwere Akne haben (Stufen 3-4 auf der "Investigators Global Assessment (IGA)-Skala, sind für die Behandlung vorgesehen. Bis zum Jahresende waren 762 Versuchspersonen randomisiert worden, 519 hatten die Behandlung abgeschlossen, 339 Personen wechselten in eine langfristige Sicherheitsstudie hinüber.

Breezula® (topisches Antiandrogen für die Behandlung von androgenetischer Alopezie): Die Phase II POC-Versuchsreihe wurde entworfen und für die Zulassung den Ethikkommittees eingereicht. Es handelt sich um eine Einzelstudie, die 12 Monate dauert, mit 400 männlichen Versuchspersonen im Alter von 18-55 mit milder bis moderater Alopezie in Deutschland. Fünf Arme, mit je 80 Versuchspersonen, werden getestet.

CB-06-01 (neues topisches Antibiotikum zur Behandlung von milder bis moderater Akne): Die "proof of concept"-Versuchsreihe mit 85 Versuchspersonen mit Akne wurde abgeschlossen. Nach der Auswertung der Resultate beschloss das Unternehmen mit der Phase II Dosierung mit einer verbesserten Formulierung fortzufahren.

CB-06-02 (topischer Immunomodulator): Die Phase II POC für die Behandlung von Genitalwarzen wurde fortgeführt, wenn auch langsamer als geplant, da der Lizenznehmer seine Aktivitäten aufgegeben hat und die Organisation vor Ort in Israel vom Unternehmen übernommen werden musste.

Am Jahresende arbeiteten 9 Personen für das Unternehmen und Cosmo Pharmaceuticals erbrachte Dienstleistungen gemäss Vereinbarung (SLA). Louise Dube, Global Director of R&D wurde zum Jahresende pensioniert, die Nachfolge per 1. Januar 2017 trat Dr. Alessandro Mazzetti an.

Finanzzahlen

In € 1'000 (mit Ausnahme der Aktienwerte, die in € dargestellt werden) 2016 2015 Umsatz - - Andere Einkünfte 5.883 Herstellungskosten - - Forschungs- und Entwicklungskosten (14.310) (7.597) Vertriebs-/Verwaltungs-/sonstige Gemeinkosten (2.026) (760) Gewinn/Verlust vor Steuern (10.453) (8.357) Nettoertrag 957 1.906 Gewinn/Verlust vor Steuern (9.496) (6.451) Netto Gewinn/Verlust (9.496) (6.451) Gewinn pro Aktie (0,950) (1,113) 31.12.2016 31.12.2015 Barmittel und Ähnliches 33.656 48.113 Andere Aktiva 8.269 1.723 Eigene Mittel, 39.149 47.181 Total Aktiva 41.925 49.836

Der Jahresbericht 2016 kann auf der Webseite der Gesellschaft unter:

(http://www.cassiopea.com/investor-relations/financial-reports/yr-2017.aspx: http://www.cassiopea.com/investor-relations/financial-reports/yr-2017.aspx) eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Präsentation mit Konferenzgespräch in englischer Sprache zu den Ergebnissen 2016 findet am 24. Februar 2017 um 16.00 Uhr MEZ statt.

Diana Harbort, CEO, Luigi Moro, CSO, Alessandro Mazzetti, CMO und Chris Tanner, CFO und Head Investor Relations, präsentieren die Jahresresultate 2016 und den Ausblick 2017 an einer Medien- und Analystentelekonferenz, die am 24. Februar 2016 stattfindet.

Die Teilnahme ist via Konferenzgespräch möglich. Die Einwahlnummern:

+41 (0) 58 310 50 00 Kontinentaleuropa +44 (0) 203 0595 862 UK +1 (1) 613 570 56 13 USA

Die Präsentation kann dann heruntergeladen werden von:

(http://www.cassiopea.com/investor-relations/presentations/yr-2017.aspx: http://www.cassiopea.com/investor-relations/presentations/yr-2017.aspx)

Über Cassiopea

Cassiopea SpA ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialiÂsiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten mediziniÂschen Dermatologieprodukten. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären kliniÂschen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, fÏ‹r welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: (www.cassiopea.com: http://www.cassiopea.com).

Finanzkalender

Generalversammlung in Lainate 5. April 2017, 15:00 Uhr MEZ

Kontakt:

Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 91 124

Some of the information contained in this press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.