FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT ABWÄRTS - Nach seinen Vortagesverlusten wird der Dax am Freitag etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,06 Prozent im Minus auf 11 941 Punkte. Das Börsenbarometer hatte im Wochenverlauf die wichtige Marke von 12 000 Zählern überwunden, sich aber nicht darüber festsetzen können. Einige Anleger hätten nach den jüngsten Kursgewinnen vermutlich erst einmal Kasse gemacht, erklärte ein Börsianer.

USA: - AUFWÄRTS - Weitere Rekorde an der Wall Street: Dow Jones Industrial , S&P 500 und Nasdaq 100 haben am Donnerstag erneut Höchststände erklommen. Hohe Gewinne gab es für die Anleger bei den meisten Standardwerten allerdings nicht zu bejubeln. Die Technologieaktien gingen nach ihrer jüngsten Rally sogar auf Tauchstation.

ASIEN: - ABWÄRTS - Zum Wochenschluss verzeichnen die asiatischen Börsen größtenteils weitere Kursverluste. An den Märkten mache sich politische Unsicherheit breit. Zuletzt hatte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed die Stimmung unter den Anlegern belastet. Aussagen des neuen US-Finanzministern Steven Mnuchin stießen auf ein geteiltes Echo. Viele Investoren würden deshalb nun die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen nutzen, meinten Experten. Auf dem chinesischen Festland ging es mit den Kursen genauso nach unten wie in Japan. Dort konnte der Leitindex Nikkei auch nicht von einem schwächeren Yen profitieren.

DAX 11.947,83 -0,42% XDAX 11.959,71 -0,30% EuroSTOXX 50 3.333,96 -0,16% Stoxx50 3.090,52 -0,29% DJIA 20.810,32 0,17% S&P 500 2.363,81 0,04% NASDAQ 100 5.332,37 -0,37% Nikkei 225 19.283,54 -0,5%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - AUFWÄRTS - Marktexperte Dirk Gojny von der National-Bank erwartet, dass der Bund-Future mit Gewinnen in den Tag starten könnte. Die politischen Risiken im Euro-Raum und den Vereinigten Staaten wirkten sich weiter stützend aus.

Bund-Future 165,77 0,42%

DEVISEN: - SEITWÄRTS - Der Euro hat sich am Freitagmorgen kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0581 US-Dollar. Am Vortag war die Erholung des Eurokurses im New Yorker Handel ins Stocken geraten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0573 (Mittwoch: 1,0513) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9458 (0,9512) Euro.

(Alle Kurse 7:04 Uhr) Euro/USD 1,0581 -0,01% USD/Yen 112,81 0,06% Euro/Yen 119,37 0,05%

ROHÖL - SEITWÄRTS - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,61 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April fiel um zwei Cent auf 54,43 Dollar.

