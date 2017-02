Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Der französische Luftfahrtzulieferer Safran hat dank großer Nachfrage aus der kommerziellen Luftfahrt seinen Gewinn 2016 um 21,7 Prozent gesteigert. Die Anteilseigner will das Unternehmen, das den Wettbewerber Zodiac Aerospace für 8,5 Milliarden Euro übernehmen will, mit einer um 10 Prozent höheren Dividende teilhaben lassen.

Der bereinigte Nettogewinn betrug nach Angaben von Safran 2016 rund 1,8 Milliarden Euro nach 1,5 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 1,6 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro.

In diesem Jahr soll der Umsatz mit einem niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen. In der Prognose seien die Effekte der geplanten Auslagerung der Raketen-Aktiva in ein Joint Venture mit Airbus außen vor gelassen. Das operative Ergebnis soll in der Nähe des Vorjahresniveaus von 2,4 Milliarden Euro liegen.

Die Aktionäre sollen für 2016 eine Dividende von 1,52 Euro je Aktie erhalten.

