Genex Power (Sydney, Australien), die Clean Energy Finance Corporation und die Société Générale feierten am 22.02.2017 den ersten Spatenstich für den ersten Abschnitt des Solar-Projekts Kidston mit 50 MW in North Queensland. Zusätzlich wird Genex ein Pumpspeicher-Kraftwerk mit 250 MW sowie ein weiteres PV-Kraftwerk mit 270 MW bauen, so dass der Komplex die größte Solar-Farm in Australien wird.

