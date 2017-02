Stuttgart (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100050872 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872 -



Nachhaltige Spitzen-Performance bei Porsche: Mit dem neuen

Panamera Turbo S E-Hybrid positioniert der Sportwagenhersteller

erstmals einen Plug-in-Hybrid als Topmodell einer Baureihe. Dabei

wird der Vierliter-V8-Motor aus dem Panamera Turbo mit einem

Elektromotor kombiniert. Das Ergebnis ist eine Systemleistung von 500

kW/680 PS - und eine souveräne Kraftentfaltung: Bereits knapp über

Leerlaufdrehzahl stehen 850 Nm Drehmoment zur Verfügung. Das sorgt

für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,4 Sekunden und

eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h. Die Boost-Strategie des

allradgetriebenen Panamera stammt vom Supersportwagen 918 Spyder. Der

Durchschnittsverbrauch im Neuen Europäischen Fahrzyklus liegt bei 2,9

l/100 km, bis zu 50 Kilometer weit kann das neue Panamera-Topmodell

rein elektrisch fahren. Der Panamera Turbo S E-Hybrid unterstreicht

die hohe Bedeutung der Elektromobilität für Porsche.



Originaltext: Porsche Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100050872.rss2



Kontakt:

Porsche Schweiz AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Christiane Lesmeister

Blegistrasse 7

CH-6343 Rotkreuz

Telefon +41 41 487 91 16

E-Mail christiane.lesmeister@porsche.ch