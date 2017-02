Diese Ranking-Änderungen hat die Statistikdatenbank des BSN ausgespuckt. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lockheed Martin -0,4% auf 264,85, davor 14 Tage im Plus (5,99% Zuwachs von 250,9 auf 265,92), Patrizia Immobilien -0,78% auf 17,825, davor 7 Tage im Plus (15,83% Zuwachs von 15,51 auf 17,96), Deutsche Wohnen -0,34% auf 32,585, davor 7 Tage im Plus (4,76% Zuwachs von 31,21 auf 32,7), Drägerwerk -1,46% auf 84,13, davor 7 Tage im Plus (6,46% Zuwachs von 80,2 auf 85,38), Telecom Italia +1,51% auf 0,771, davor 7 Tage im Minus (-5,94% Verlust von 0,81 auf 0,76), Wal-Mart -0,56% auf 71,31, davor 6 Tage im Plus (5,81% Zuwachs von 67,77 auf 71,71), Roche Holding -0,68% auf 248,2, davor 6 Tage im Plus (3,14% Zuwachs von 242,3 auf 249,9), Philips -0,48% auf 27,98, davor 6 Tage im...

Den vollständigen Artikel lesen ...