Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Rivalität zwischen der Google-Muttergesellschaft Alphabet und dem Fahrdienst-Vermittler Uber Technologies findet nun den Weg in die Gerichtssäle, nachdem der Internet-Riese Uber verklagt hat. Uber Technologies soll Geschäftsgeheimnisse gestohlen haben, um so sein eigenes Programm mit selbstfahrenden Autos zu starten. Anthony Levandowski, ein wichtiger Manager in dem Programm für autonomes Fahren bei Google, wird beschuldigt, heimlich 14.000 Dateien heruntergeladen zu haben, bevor er Google verlassen habe. Im Anschluss habe Levandowski dann das Start-up Otto gegründet, das ein Konzept für autonome Lkw entwickelt. Uber Technologies hatte im vergangenen Jahr Otto übernommen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +5,8% gg Vm zuvor: -10,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 96,0 1. Umfrage: 95,7 zuvor: 98,5

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.359,80 -0,13% Nikkei-225 19.283,54 -0,45% Hang-Seng-Index 24.008,90 -0,44% Kospi 2.076,79 -1,46% Shanghai-Composite 3.250,66 -0,02% S&P/ASX 200 5.739,00 -0,79%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die ostasiatischen Aktienmärkte tendieren zum Wochenschluss leichter. Börsianer begründen dies vor allem mit dem schwächeren Dollar, der nur noch 112,80 Yen kostet, verglichen mit etwa 113,30 zur gleichen Vortageszeit. Den nachgebenden Dollar erklären Experten wiederum mit den Aussagen aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Dass eine "baldige Zinserhöhung" zu erwarten sei, werde von den Märkten dahingehend interpretiert, dass es damit beim nächsten Zinstermin im März noch nicht soweit ist. Dem Dollar setzen daneben auch unklare Aussagen der US-Regierung über die von Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochenen Steuersenkungen zu, sagt Sean Callow, Währungsexperte bei Westpac. Dass sich in Südkorea die Verbraucherstimmung erstmals seit vier Monaten wieder verbessert hat nach einem Achtjahrestief im Januar, stützt die Kurse nicht. Wenn Donald Trump am Dienstag seinen Auftritt vor dem Kongress haben werde, könnte er seine wirtschaftspolitischen Pläne kundtun, heißt es. An den Märkten gehe im Vorfeld etwas die Sorge um, dass seine Ausführungen dann Verzögerungen bei den erhofften Konjunkturstimuli implizieren könnten, so Analyst Ric Spooner von CMC Markets. In Sydney standen Aktien aus dem Rohstoffsektor auf der Verliererseite, weil die Preise für Eisenerz und Stahl in China nach ihrer Rally die jüngste Talfahrt ausweiten. Fortescue verloren über 3 Prozent, South32 1,6 Prozent und BHP Billiton 2,8 Prozent. In Schanghai berichten Teilnehmer dazu passend von Verkäufen von Aktien aus den Sektoren Zement, Kohle und Stahl.

US-NACHBÖRSE

Hewlett Packard verloren bis 19.58 Uhr auf Nasdaq.com 6,5 Prozent auf 23,07 Dollar. Der Technologiekonzern verfehlte mit seinem Erstquartalsumsatz die Erwartungen der Analysten deutlich. Er sank um 10,4 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar, während Analysten 12,1 Milliarden erwartet hatten. Mit dem Gewinn von netto 267 Millionen Dollar erreichte das Unternehmen dagegen die Schätzungen am Markt. Hewlett Packard senkte zudem den Ausblick, was der Aktie ebenfalls zusetzte. Für Nordstrom ging es dagegen um 3,4 Prozent nach oben auf 45,44 Dollar. Der Kaufhausbetreiber konnte im zurückliegenden Quartal Gewinne und Umsätze steigern. Mit dem Gewinnausblick 2017 blieb Nordstrom allerdings hinter den bislang kursierenden Analystenschätzungen zurück. Für Universal Display ging es nach Vorlage der Viertquartalszahlen um 12,2 Prozent nach oben auf 75,70 Dollar. Baidu zogen um 1,3 Prozent an auf 187 Dollar. Der Internetriese und Betreiber der in China führenden Suchmaschine musste in seinem vierten Quartal zwar einen deutlichen Rückgang hinnehmen, übertraf damit aber dennoch die noch negativeren Prognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.810,32 0,17 34,72 5,30 S&P-500 2.363,81 0,04 0,99 5,58 Nasdaq-Comp. 5.835,51 -0,43 -25,12 8,40 Nasdaq-100 5.332,37 -0,37 -19,76 9,64 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 927 Mio 825 Mio Gewinner 1.617 1.308 Verlierer 1.389 1.659 Unverändert 103 149

Der Dow-Jones-Index setzte seine Rekordserie fort und erreichte den zehnten Tag in Folge ein neues Allzeithoch. Dafür wurden an der Nasdaq Gewinne mitgenommen. Teilnehmer sagten, vor allem die Technologiewerte seien zum Teil sehr hoch gestiegen. Beispielhaft hierfür war die Nvidia-Aktie, die sich 2016 mehr als verdreifacht hatte. Nun ging es mit Abstufungen durch mehrere Analysehäuser um 9,3 Prozent abwärts. Die vorbörslichen Konjunkturdaten enttäuschten. In der vergangenen Woche beantragten mehr Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Und der Chicago Fed National Activity Index ging im Januar drastisch zurück. Tesla gaben 6,4 Prozent ab. Kritische Stimmen merkten an, dass der aggressive Produktionsplan für das neue Model 3 Tesla zwingen könnte, Kapital aufzunehmen. Gut kamen die Zahlen von HP an, deren Aktie um 8,6 Prozent stieg. Dagegen brach der Kurs von L Brands mit einem trüben Ausblick um 15,8 Prozent ein. Für Hormel Foods ging es mit gesenkter Prognose 5,4 Prozent nach unten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,18 -3,5 1,22 -2,2 5 Jahre 1,86 -4,5 1,91 -6,2 7 Jahre 2,18 -4,6 2,22 -7,2 10 Jahre 2,37 -4,2 2,42 -7,1 30 Jahre 3,01 -2,1 3,03 -5,4

Am Anleihemarkt sank die Rendite zehnjähriger US-Titel um 4 Basispunkte auf 2,37 Prozent. Die Teilnehmer zeigten sich risikoscheu. Schon am Mittwoch waren die Anleiherenditen etwas unter Druck geraten, nachdem aus dem Fed-Protokoll ein gewisses Zögern herauszulesen war, schon im Frühjahr die Zinsen zu erhöhen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:06 % YTD EUR/USD 1,0584 +0,1% 1,0578 1,0553 +0,6% EUR/JPY 119,38 +0,1% 119,27 119,59 -2,9% EUR/GBP 0,8424 -0,0% 0,8428 0,8474 -1,2% GBP/USD 1,2564 +0,1% 1,2553 1,2453 +1,8% USD/JPY 112,80 +0,0% 112,76 113,32 -3,5% USD/KRW 1131,25 -0,2% 1132,96 1136,91 -6,3% USD/CNY 6,8705 +0,1% 6,8661 6,8762 -1,1% USD/CNH 6,8537 +0,1% 6,8483 6,8645 -1,7% USD/HKD 7,7601 +0,0% 7,7595 7,7595 +0,1% AUD/USD 0,7714 -0,0% 0,7716 0,7696 +6,9%

Die Notenbanker hatten sich in dem am Mittwoch veröffentlichkten Protokoll besorgt über eine mögliche weitere Aufwertung des Dollar geäußert. Diese Besorgnis lastete am Donnerstag etwas auf dem Greenback. Für einen Euro wurden rund 1,0580 Dollar gezahlt. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1,05 Dollar gerutscht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,43 54,45 -0,0% -0,02 -1,8% Brent/ICE 56,58 56,58 0% 0,00 -1,5%

Die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung wiesen einen schwächeren Aufbau aus als erwartet. Dies stützte den Ölpreis. Bereits die API-Daten hatten dem Preis in der Nacht im asiatisch dominierten Handel Auftrieb gegeben. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 54,45 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,72 1.249,30 +0,3% +3,42 +8,8% Silber (Spot) 18,23 18,19 +0,2% +0,04 +14,5% Platin (Spot) 1.013,56 1.010,00 +0,4% +3,56 +12,2% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,7% +0,02 +6,2%

Der Goldpreis legte nach den enttäuschenden Konjunkturdaten und mit dem schwächelnden Dollar deutlicher um 0,9 Prozent auf 1.249 Dollar zu und erreichte ein Dreimonatshoch. Marktteilnehmer verwiesen auch auf die eher gedämpfte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Dem zinslos gehaltenen Edelmetall drohe damit weniger Konkurrenz durch höhere Anleihezinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, hat dessen Anhänger auf einen jahrelangen, täglichen "Kampf" um die nationalkonservativen Werte der neuen Regierung eingeschworen. Bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte sagte Bannon vor tausenden Aktivisten bei der CPAC-Konferenz der Konservativen, die Medien seien die "Oppositionspartei". "Wenn ihr denkt, sie werden uns das Land ohne Kampf zurückgeben, dann täuscht ihr euch schwer", unterstrich der ultrarechte Chefstratege mit Blick auf die Medien.

Bei der Umsetzung der neuen Einwanderungsrichtlinien wird es nach den Worten von US-Heimatschutzminister John Kelly weder Massenabschiebungen noch Einsätze der Armee geben.

BASF

