Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Chemiekonzern BASF hat im Schlussquartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Dank steigender Verkaufsmengen erhöhten sich die Umsätze um 7 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sonderfaktoren nahm um 15 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zu. Das Nettoergebnis wurde mit 689 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Allerdings hatte BASF im Vorjahr hohe Abschreibungen im Öl- und Gasbereich vornehmen müssen, was das Ergebnis belastete. Im Gesamtjahr ging der Umsatz wie erwartet deutlich zurück, um 18 Prozent auf 57,55 Milliarden Euro. Hintergrund ist unter anderem die Desinvestition des Gashandels- und Gasspeichergeschäfts Ende September 2015. Zudem führten niedrigere Rohstoffpreise zu sinkenden Verkaufspreisen. Das EBIT vor Sonderfaktoren nahm um 6 Prozent auf 6,739 Milliarden Euro ab. Unter dem Strich verdiente BASF jedoch mit knapp 4,1 Milliarden Euro 2 Prozent mehr. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 3,00 Euro erhalten, nach 2,90 Euro im Vorjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis

09:30 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Thema u.a. Vergütungssystem

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrand: 2,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 100 zuvor: 100 -IT 11:00 Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Februar PROGNOSE: 104,5 zuvor: 104,8 11:00 Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 108,9 zuvor: 108,8 -US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +5,8% gg Vm zuvor: -10,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 96,0 1. Umfrage: 95,7 zuvor: 98,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.360,70 -0,09 Nikkei-225 19.264,48 -0,55 Schanghai-Composite 3.238,33 -0,40 DAX 11.947,83 -0,42% DAX-Future 11.959,00 -0,30% XDAX 11.959,71 -0,30% MDAX 23.593,26 -0,08% TecDAX 1.912,39 -0,39% EuroStoxx50 3.333,96 -0,16% Stoxx50 3.090,52 -0,29% Dow-Jones 20.810,32 +0,17% S&P-500-Index 2.363,81 +0,04% Nasdaq-Comp. 5.835,51 -0,43% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,77% +69

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Konsolidierung rechnen Händler. In Asien dominieren die negativen Vorzeichen und auch an Wall Street ging zuletzt das Aufwärtsmomentum aus. Vor allem die Umschichtung in defensive Branchen in den USA macht Marktteilnehmer vorsichtig. Dort waren vor allem Pharma-, Versorger- und Telekomwerte gesucht, die nicht auf eine Fortsetzung der konjunkturgetriebenen Rally schließen lassen. Umgekehrt waren Transport- und Halbleiterwerte auf der Verliererstraße. In Europa unterstreichen Händler den Abverkauf in den rohstoffnahen Aktien. Es steige das Absicherungsbedürfnis, heißt es. Dies werde auch vom schwachen Dollar oder umgekehrt vom wiedererstarkten Euro getragen. Ebenso ging es an den Rentenmärkten kräftig nach oben.

Rückblick: Knapp behauptet - An den europäischen Börsen ist der Kursaufschwung ins Stocken geraten. Während sich die Anleger mit der laufenden Berichtssaison auf die Einzeltitel konzentrierten, litt der Gesamtmarkt etwas unter dem stärkeren Euro. Die Gewinner unter den europäischen Branchen wurden von den Telekommunikationstiteln angeführt. Der Sektorenindex stieg um 0,7 Prozent. Gute Geschäftszahlen trieben Telefonica um 1,8 Prozent nach oben. Peugeot gaben um 1,6 Prozent nach. Zwar sollen die Aktionäre wieder eine Dividende erhalten. Verglichen mit BMW oder gar Fiat sei die Aktie aber teuer, hieß es bei den Analysten von Evercore ISI. Swiss Re verloren 1,6 Prozent. "Das Schlussquartal enttäuscht", so ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Stärkster Titel am deutschen Markt waren Dialog nach guten Geschäftszahlen mit einem Plus von 6,8 Prozent. Xing stiegen um 1,5 Prozent. Die Betreiber eines sozialen Netzwerks wollen nicht nur die Dividende erhöhen, sondern zugleich eine Sonderdividende ausschütten. Dagegen litten Henkel (-0,8 Prozent) und Aareal (-3,4 Prozent) unter verhaltenen Ausblicken. Dürr verloren 6,1 Prozent. Der Margenausblick führte zu Gewinnmitnahmen. Nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik verloren Rocket Internet 13,8 Prozent. Helma brachen nach einer Gewinnwarnung um 12,1 Prozent ein. "Der Kurs ist in den vergangenen Jahren stark gelaufen, nun machen Anleger Kasse", sagt ein Händler. Nach einer Umsatzwarnung sackten Nordex um 15,8 Prozent ab. Airbus gewannen 3,6 Prozent. Nach Zahlenausweis am Vortag hatten sich unter anderem JPM, Deutsche Bank und UBS positiv geäußert. Stada stiegen um 0,2 Prozent auf 57,70 Euro. Advent bietet 58 Euro je Stada-Aktie plus die Dividende für das vergangene Jahr.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 11.960 Punkte

Die Nordex-Aktie erholte sich von den kräftigen Verlusten im regulären Handel. Mit einer Unternehmenswarnung war das Papier tagsüber knapp 16 Prozent eingebrochen, nachbörslich erholte es sich um 6 Prozent, wie ein Händler sagte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Dow-Jones-Index setzte seine Rekordserie unermüdlich fort und erreichte den zehnten Tag in Folge ein Allzeithoch. Dafür wurden an der Nasdaq Gewinne mitgenommen. Teilnehmer sagten, vor allem die Technologiewerte seien zum Teil sehr hoch gestiegen. Beispielhaft war die Nvidia-Aktie, die sich 2016 mehr als verdreifacht hatte. Nun ging es mit Abstufungen durch mehrere Analysehäuser um 9,3 Prozent abwärts. Die Konjunkturdaten enttäuschten. In der vergangenen Woche beantragten mehr Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Und der Chicago Fed National Activity Index ging im Januar drastisch zurück. Tesla gaben 6,4 Prozent ab. Kritische Stimmen merkten an, dass der aggressive Produktionsplan für das neue Model 3 Tesla zwingen könnte, Kapital aufzunehmen. Gut kamen die Geschäftszahlen von HP an, deren Aktie um 8,6 Prozent stieg. Dagegen brach der Kurs von L Brands mit einem trüben Ausblick um 15,8 Prozent ein. Für Hormel Foods ging es mit gesenkter Prognose 5,4 Prozent nach unten.

Am Anleihemarkt sank die Rendite zehnjähriger US-Titel um 4 Basispunkte auf 2,37 Prozent. Teilnehmer zeigten sich risikoscheu. Schon am Vortag waren die Anleiherenditen etwas unter Druck geraten, nachdem aus dem Fed-Protokoll ein gewisses Zögern herauszulesen war, schon im Frühjahr die Zinsen zu erhöhen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0582 +0,0% 1,0578 1,0586 EUR/JPY 119,36 +0,1% 119,27 119,20 EUR/CHF 1,0650 +0,0% 1,0649 1,0657 GBP/EUR 1,1867 +0,0% 1,1865 1,1844 USD/JPY 112,81 +0,0% 112,76 112,60 GBP/USD 1,2556 +0,0% 1,2553 1,2541

Die Notenbanker hatten sich in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll besorgt über eine mögliche weitere Aufwertung des Dollar geäußert. Diese Besorgnis lastete am Donnerstag etwas auf dem Greenback. Für einen Euro wurden rund 1,0580 Dollar gezahlt. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1,05 Dollar gerutscht.

Der Dollar bewegt sich zum Euro im asiatisch geprägten Geschäft kaum. Grundsätzlich neige der Greenback aber weiter zur Schwäche. Diese habe mit dem Fall der Rentenrenditen in London eingesetzt, heißt es im Handel. Die durch Aussagen der US-Administration beförderte Unsicherheit über die US-Steuerreform habe Anleihen gestützt und den Dollar belastet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,44 54,45 -0,0% -0,01 -1,8% Brent/ICE 56,61 56,58 +0,1% 0,03 -1,4%

Die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung wiesen einen schwächeren Aufbau aus als erwartet. Dies stützte den Ölpreis. Bereits die API-Daten hatten dem Preis in der Nacht im asiatisch dominierten Handel Auftrieb gegeben. WTI verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 54,45 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,48 1.249,30 +0,2% +2,18 +8,7% Silber (Spot) 18,22 18,19 +0,2% +0,03 +14,4% Platin (Spot) 1.014,40 1.010,00 +0,4% +4,40 +12,3% Kupfer-Future 2,67 2,64 +0,8% +0,02 +6,4%

Der Goldpreis legte nach den enttäuschenden Konjunkturdaten und mit dem schwächelnden Dollar um 0,9 Prozent auf 1.249 Dollar zu und erreichte ein Dreimonatshoch. Marktteilnehmer verwiesen auch auf die eher gedämpfte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Dem zinslos gehaltenen Edelmetall drohe damit weniger Konkurrenz durch höhere Anleihezinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

