Roboter sind derzeit in aller Munde ? Fabrikroboter, die immer öfter dabei helfen Autos zu bauen, Sprachbots, denen wir Fragen stellen können oder sogar Robotertaxis, die uns vielleicht schon bald herumkutschieren werden.



Viel ist schon passiert, aber in den nächsten Jahren kommt die Revolution erst so richtig in Gang. Besonders in Fernost gibt es eine lange Tradition der Roboterforschung. Diese drei asiatischen Unternehmen gehören zu den Vorreitern der Roboterrevolution:

Baidu: Der versteckte Champion in künstlicher Intelligenz

Das chinesische Technologieunternehmen Baidu (WKN:A0F5DE) ist in erster Linie für seine Suchmaschine bekannt, allerdings forscht und entwickelt es auch in vielen anderen Bereichen. Vor allem in künstlicher Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...