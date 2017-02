FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 165,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,23 Prozent. Die Rendite für zweijährige Bundesanleihen erreichte zum Auftakt kurzzeitig ein neues Rekordtief bei minus 0,93 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handelsauftakt. "Insgesamt dürfte ein vergleichsweise ruhiger Wochenausklang bevorstehen", sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Am Vormittag sollten Stimmungsdaten aus der italienischen Wirtschaft wenig Einfluss haben. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Konsumlaune in den USA für neue Impulse sorgen.

Nach wie vor spielen politische Risiken in der Eurozone eine wichtige Rolle am Markt für Staatsanleihen und sorgten zuletzt immer wieder für Auftrieb bei den als sicher geltenden Bundesanleihen. Laut einer aktuellen Umfrage hat der Rechtspopulist Geert Wilders in den Niederlanden zuletzt etwas an Zustimmung verloren./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0030 2017-02-24/08:32