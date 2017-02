Frankfurt - Fundamental fehlbewertete Unternehmen im europäischen Nebenwertesegment sind für Marc Siebel, Gründer von Peacock Capital, besonders interessant, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.Sie würden in das Portfolio des Peacock European Alpha Builder UI (ISIN LU0967289215/ WKN A1W43Y) einfließen. Der Fonds nutze dabei die hohen Bewertungsunterschiede innerhalb der Vielzahl der Aktien auf der Long- und Short-Seite aus. ChampionsNews habe mit dem Fondsberater über "echte" Long-Short-Strategien und die Suche nach den passenden Titeln im Universum der europäischen Nebenwerte auf dem Fonds professionell Kongress gesprochen.

