Es bahnte sich die letzten Tage an. Mit ansteigenden Tagestiefs und einem ansteigenden Dreieck in den Stundenkerzen konnte ein kurzfristig positives Szenario im Goldpreis favorisiert werden. Gestern erfolgten sodann in den Stundenkerzen mit Break der 1.240$ und einem Ausbruch aus dem Dreieck nach oben erste Kaufsignale. Kurzfristig wären so 1.270$ im Goldpreis machbar - entsprechend der Schwankungsbreite ...

