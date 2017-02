Der Verdacht hat sich jetzt bestätigt: Der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, Kim Jong Nam, wurde mit einem Nervengift getötet. Auch eine verdächtige Frau leidet an Gift-Symptomen.

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un wurde nach Angaben malaysischer Ermittler durch das Nervengift VX getötet. Spuren des Gifts seien in den Augen und im Gesicht Kim Jong Nams gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch eine der beiden verdächtigen Frauen leide an Symptomen einer VX-Vergiftung. Die Ermittler untersuchten nun, ob das Gift aus dem Ausland nach Malaysia gebracht oder vor Ort hergestellt wurde. Zudem wird der Flughafen nach Spuren radioaktiven Materials abgesucht.

Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...