24.02.2017 / 08:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Februar 2017, Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE: LDS), (OTCQB: LDSYF), (Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT) ("LDS" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass aufgrund starkem Interesse an der vom Unternehmen zuvor bekanntgegebenen Broker- Privatplatzierung von bis zu 20 Mio. Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von $0,50 pro Einheit für Gesamtbruttoeinnahmen von bis zu $10 Mio. (das "Angebot"), die von Canaccord Genuity Corp. (der "Agent") durchgeführt wird, sich das Unternehmen entschied, die Angebotsgrösse um zusätzliche 4 Mio. Einheiten zu erhöhen, womit Gesamtbruttoeinnahmen von bis zu $12 Mio. erzielbar sind. Wie bereits zuvor bekanntgegeben, wird dem Agent die Option einer 15%igen Überzeichnung eingeräumt. Der Abschluss des Angebots verbleibt unter Vorbehalt und nach Fertigstellung der zufriedenstellenden Überprüfung seitens dem Agenten, sowie nach Zufriedenstellung bestimmter weiterer Bedingungen.

Wie zuvor bekanntgegeben wird jede Einheit aus einer gewöhnlichen Unternehmensaktien (eine "Stammaktie") und einem Aktienkauf-Warrant (ein "Warrant") bestehen. Jeder Warrant wird den Halter das Recht geben, eine Stammaktie über einen Zeitraum von einem Jahr nach dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von $0,75 pro Warrantaktie zu kaufen. Das Unternehmen kann das Ablaufdatum beschleunigen, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittsaktienkurs an der Canadian Stock Exchange (oder an einer anderen Börse, an der das Unternehmen alsdann angehören mag) bei mindestens $1,50 für 10 aufeinanderfolgende Tage notiert. Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden hauptsächlich für die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens verwendet, einschliesslich der geplanten Anlagenexpansion und für allgemeine Betriebskapitalzwecke. Es gibt keine Gewissheit, dass das Angebot wie vorgeschlagen abgeschlossen wird.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkaufen dar oder Anwerben zum Kaufen, wobei auch kein Verkauf dort stattfinden soll, in welcher Rechtssprechung ein solches Angebot, Anwerben oder Verkauf ungesetzmäßig ist, einschliesslich der USA. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß United States Securities Act of 1933 (der "1933 Act") registriert, oder nach irgendeinem anderen Gesetzt, und dürfen nicht angeboten oder verkauft werden innerhalb der USA oder an oder für eine US-Person (laut Definition in der Regulierung S unter dem Gesetz 1933 Act), ausser es liegt eine Registrierung gemäß 1933 Act vor und entsprechende Wertpapiergesetze, oder bei Ausnahmen derartiger Registrierungsanforderungen.

Über Lifestyle Delivery Systems Inc.

Die Technologie vom Unternehmen produziert getränkte ("infused") Streifen ("strips"), ähnlich wie Atemstreifen ("breath strips"), die nicht nur eine sicherere und gesündere Alternative zum Rauchen sind, sondern auch ein neuer Weg sind, die Dosierung akkurat zu messen und die Reinheit vom Produkt sicherzustellen. Vom Start bis zur Fertigstellung testet der Produktionsprozess die Qualität und Zusammensetzung aller Inhaltsstoffe, die in jedem Streifen/Strip verwendet werden, woraus ein Liefersystem ("delivery system") resultiert, der sicher, gleichartig und effektiv ist.

Im Namen vom Aufsichtsrat von Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler CEO & Direktor Lifestyle Delivery Systems Inc. Suite 810, 789 W. Pender St. Vancouver BC, V6C 1H2 Telefon: +1 (866) 347-5058 Fax: +1 (604) 648-0517 CSE: LDS OTCQB: LDSYF Frankfurt: LD6 (WKN: A14XHT) www.lifestyledeliverysystem.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: investor.relations@lifestyledeliverysystem.com 1-866-347-5058

Und

Skanderbeg Capital Advisors +1-604-687-7130 mario@skanderbegcapital.com

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Die originale Pressemitteilung kann auf der Webseite von Lifestyle Delivery Systems Inc. eingesehen werden: www.lifestyledeliverysystem.com

Original-Hinweis vom Unternehmen:

Cautionary Disclaimer Statement:

The Canadian Securities Exchange has not reviewed and does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of the content of this news release.

Information set forth in this news release contains forward-looking statements that are based on assumptions as of the date of this news release. These statements reflect management's current estimates, beliefs, intentions and expectations. They are not guarantees of future performance. The Company cautions that all forward looking statements are inherently uncertain and that actual performance may be affected by a number of material factors, many of which are beyond the Company's control. Such factors include, among other things: risks and uncertainties relating to the Company's limited operating history and the need to comply with environmental and governmental regulations. Accordingly, actual and future events, conditions and results may differ materially from the estimates, beliefs, intentions and expectations expressed or implied in the forward looking information. Except as required under applicable securities legislation, The Company undertakes no obligation to publicly update or revise forward-looking information.

