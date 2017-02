FMW-Redaktion

Der Dax erlebt eine "Mini-Krise" und startet - lange ist's her - mit einem Abwärtsgap (einem Mini-Abwärtsgap):

Noch ist charttechnisch nicht viel passiert, der Index noch in Reichweite der 12.000er-Marke. Aber es ist gestern eben doch einiges passiert, das aufhorchen lässt: Finanzminister Mnuchin will bis August die ersehnte Steuerreform umgesetzt haben - und die Märkte zweifeln, ob das so schnell möglich ist und verkaufen den Dollar. Das Infratsrukturprogramm Trumps kommt wohl nicht vor 2018 - daraufhin Aktien aus dem Bausektor wie Caterpillar abverkauft. US-Einzehandelsaktien abverkauft nach Aussagen Trumps, "irgendeine" Importssteuer einführen zu wollen (das ist erst das dritte Mal, dass er dazu seine Meinung ändern - also fast schon Konstanz Trumps in dieser Hinsicht; gestern sagte er: er sei unbedingt dafür, dass die EU bestehen bleiben solle..). Der Tech-Sektor im S&P500 mit dem ersten Tagesverlust im Februar, Tesla abverkauft, weil der Wall Street plötzlich auffällt, dass das Unternehmen elf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...