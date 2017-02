Essen - Die politischen Risiken im Euroraum, aber auch die schwer berechenbaren Auswirkungen der US-Politik sorgen derzeit für eine sehr große Nachfrage nach Bunds als sicheren Hafen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Nullprozentmarke für zehnjährige Bunds sei nach den jüngsten Renditerückgängen gar nicht mehr so weit entfernt. Zugleich trage die Knappheit an hochwertigem Collateral dazu bei, dass zweijährige Schätze nahezu täglich neue Rekordtiefststände erreichen würden. Obwohl der Bund im laufenden Jahr das Emissionsvolumen an zweijährigen "eigentlich" leicht habe kürzen wollen, lasse man nun verlauten, ggf. doch mehr Material in dieser Laufzeit zu platziert, sollte das verfügbare Material tatsächlich nicht ausreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...