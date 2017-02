Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR wirft in dieser Sendung einen Blick auf die Entwicklung des Dow Jones und des Deutschen Leitindex. Während es dem Dow gelang auch gestern wieder mit einem kleinen Plus aus dem Handel zu gehen, sahen wir beim DAX leichte Verluste. Martin Weiß wirft in dieser Sendung außerdem einen Blick auf Nvidia, Tesla, BASF, Nordex und Vestas.