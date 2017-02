IRW-PRESS: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt Corp reicht Antrag auf Erteilung einer Explorationslizenz für Kobalt-Prospektionsgebiet Bucke in Ontario ein

Cruz Cobalt Corp reicht Antrag auf Erteilung einer Explorationslizenz für Kobalt-Prospektionsgebiet Bucke in Ontario ein

24. Februar 2017 - Cruz Cobalt Corp. (CUZ-TSX.V, BKTPF-OTCBB, A2AG5M--FWB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf Erteilung einer Explorationslizenz für sein Kobaltprojekt Bucke stellen wird. Dieses Prospektionsgebiet befindet sich unweit der Stadt Cobalt, wo eines der größten Kobalt-/Silberbergbaugebiete Nordamerikas beheimatet ist. Diese Lizenz umfasst folgende Explorationsmaßnahmen: mechanische Bohrungen, mechanisches Stripping, Errichtung von Gräben und Grubenschächten im Grundgestein sowie Anlage eines Explorationsrasters mittels Schnittlinien.

President James Nelson erklärt: Wir freuen uns sehr, das Antragsverfahren einzuleiten. Cruz soll damit die Möglichkeit bekommen, mit dem Bergbaubetrieb im Kobalt-Prospektionsgebiet Bucke unweit der Stadt Cobalt in der kanadischen Provinz Ontario zu beginnen. Cruz besitzt 8 voneinander unabhängige Kobalt-Prospektionsgebiete: 4 in Ontario, 3 in British Columbia und 1 in Idaho. Der Kobaltpreis hat gerade seinen Höchststand seit 5 Jahren erreicht und ist in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 100 % gestiegen. Die Unternehmensführung ist in Bezug auf die Entwicklungen im Kobaltsektor optimistisch und freut sich darauf, schon bald mit den Arbeiten in diesem Kobaltprojekt beginnen zu können.

Wenn Sie in den Verteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzcobaltcorp.com oder twitter@CruzCobalt

James Nelson President 604.899.9150 Tel: 1.885.599.9150 (gebührenfrei) www.cruzcobaltcorp.com twitter @CruzCobalt

Börsensymbol:

CUZ-TSX.V BKTPF-OTCBB A2AG5M-FWB

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39022 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39022&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA22889 L1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA22889L1031

AXC0042 2017-02-24/09:20