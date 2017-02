Die Aktienkurse wichtiger Goldminenbetreiber und der Goldpreis bewegten sich seit Ende 2016 fast im Gleichschritt nach oben. Dabei profitierten Unternehmen wie der kanadische Marktführer Barrick Gold nicht nur von höheren Goldnotierungen. Mithilfe von Einsparungen leisteten sie ihren eigenen Beitrag. Trotzdem stellt sich die Frage, wie nachhaltig die Kursrallye ausfallen wird. Als Ausdruck der jüngsten Erholung hob Barrick Gold am 15. Februar sogar die Quartalsdividende von 2 auf 3 Cents je Aktie an. Zusätzlich wurden die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2016 vorgestellt. Zwischen Oktober und Dezember wurde ein Nettogewinn in Höhe von 425 Mio. US-Dollar erzielt, nach einem deutlichen Verlust von 2,62 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...