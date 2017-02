Hamburg - An den globalen Ölmärkten kehrt die Ruhe zurück, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die implizite Volatilität der Rohölpreise sei gegenwärtig so niedrig wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Bei der Ursachenforschung stoße man recht schnell auf zwei Erklärungen: Erstens, habe es praktisch keine neuen preistreibenden Nachrichten in den vergangenen Tagen gegeben. Zweitens habe die Aussicht auf fallende Rohöllagerbestände für eine Rückkehr der Ruhe an den Märkten gesorgt. Aktuell notiere die Nordseesorte Brent ggü. der Vorwoche nahezu unverändert bei 56 USD/Barrel. Mit der Reduzierung der Volatilität in den Ölpreisen habe die OPEC bereits ein Teilziel ihrer Kürzungsmaßnahmen erreicht. Mittels der Förderkürzungen ziele die OPEC auf eine Normalisierung der Rohölvorräte. Die Lagerbestände seien in den vergangenen drei Jahren im Zuge der Angebotsschwemme von Rohöl auf ein überdurchschnittlich hohes Niveau gestiegen. Das habe zu einer extremen Volatilität bei den Preisen geführt, da die Pufferfunktion der Reservehaltung aufgrund der übervollen Lager verloren gegangen sei.

