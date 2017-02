London - Die anhaltenden Erwartungen der Anleger an die Wachstumspolitik des US-Präsidenten Trump zeigen sich in den neuesten Zahlen von WisdomTree zum Markt von Short- und Leveraged (S&L) Produkten, so Nick Leung von WisdomTree Europe.Anleger hätten demnach auf Kosten von Short-Positionen ihren Bestand an gehebelten Long-Produkten auf US-Aktien erhöht. Basierend auf den Handelszahlen, die sich auf das Sortiment der Short- und Hebelprodukte von WisdomTrees Boost beziehen würden, bedeute das eine deutliche Trendumkehr gegenüber dem Jahresende 2016. Damals hätten Anleger kurzlaufende Short-ETPs auf US-Aktien ins Portfolio genommen und sich von Long-Positionen getrennt.

