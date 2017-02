Die bisherige Woche verläuft in etwa wie die vorherige Woche - Rücksetzer wurden aufgefangen. In den letzten beiden Handelstagen konnte der Euro auch ein neues Tief unter 1,05 EUR/USD auffangen und robbt sich seitdem langsam aufwärts. Heute am Morgen setzt sich diese Tendenz fort und ein kurzfristiger Abwärtstrend in den Stundenkerzen wird erreicht und in Verbindung mit einer Widerstandslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...