LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die fehlenden Erdgashandelsaktivitäten haben beim Chemiekonzern BASF im vergangenen Jahr vor allem das Deutschland-Geschäft belastet. Im Zuge eines Tausches hatte BASF ihr Gashandels- und Gasspeichergeschäft an den russischen Energieriesen Gazprom abgegeben. Der operative Gewinn vor Sondereffekten brach 2016 im Deutschland-Geschäft um fast ein Drittel auf knapp 1,6 Milliarden Euro ein, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in Ludwigshafen mitteilte. Der Umsatz schrumpfte auf dem Heimatmarkt um 38 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro.

Neben den fehlenden Erdgashandelsaktivitäten hinterließen aber auch die Explosion in Ludwigshafen und Anpassungen der Rückstellungen für das Vergütungsprogramm für höhere Führungskräfte ihre Spuren in der BASF-Bilanz. Mitte Oktober war es im Landeshafen Nord in Ludwigshafen zu einer Explosion und mehreren Bränden gekommen. BASF musste deshalb mehrere Anlagen herunterfahren. Der finanzielle Schaden sei aber weitestgehend durch Versicherungszahlungen abgedeckt, sagte eine BASF-Sprecherin. Die Ermittlungen wegen der Ursache liefen aber noch./mne/stb

