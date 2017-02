Die Nordex-Aktie gerät am Donnerstag wegen einer erneuten Prognosesenkung unter die Räder. Gegenüber Mittwoch verliert das Papier 10 Prozent. Stellenweise geht es über 16 Prozent tiefer. Die Ursache: Der TecDax-Konzern hat gestern Nachmittag seinen Ausblick für 2017 nach unten korrigiert. So geht der Maschinenbauer in den kommenden Monaten von einem Umsatz in der Größenordnung...

