Wiesbaden (ots) - Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2016 um 0,5 % höher als im November 2016. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingänge von Oktober bis Dezember 2016 gegenüber Juli bis September 2016 um 8,9 %.



Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Dezember 2016 um 4,3 % höher. Im gesamten Jahr 2016 stieg er um 13,0 % gegenüber dem Vorjahr.



Bezogen auf die nominale Veränderung lag der Wert des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe im Dezember 2016 um 7,5 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum Jahr 2015 stiegen die Auftragseingänge im Jahr 2016 nominal um 14,6 %. Mit 67,8 Milliarden Euro erreichten die Auftragseingänge den höchsten Wert seit 20 Jahren (1996: 72,3 Milliarden Euro).



Der Umsatz des Bauhauptgewerbes in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lag im Dezember 2016 nominal mit rund 7,7 Milliarden Euro um 13,0 % höher als im Dezember 2015. Im Jahr 2016 konnte der Umsatz mit einem Anstieg um 7,4 % gegenüber 2015 auf rund 71,8 Milliarden Euro zum sechsten Mal in Folge gesteigert werden. Ein höherer Umsatz war zuletzt im Jahr 2000 erzielt worden (72,1 Milliarden Euro).



Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mit Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte gibt:



Gerd Walter, Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 67, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de