Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei, beantragen immer mehr türkische Diplomaten Asyl in Deutschland. Grund ist das härtere Vorgehen der türkischen Regierung gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger.

Angesichts des harten Vorgehens gegen Regierungsgegner seit dem Putschversuch in der Türkei beantragen immer mehr türkische Diplomaten Asyl in Deutschland. Der Bundesregierung seien "136 Asylanträge von Diplomatenpassinhabern aus der Türkei bekannt", heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten ...

