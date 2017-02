Nivalis Therapeutics (WKN: A14VAJ) lieferte gestern nachbörslich die noch ausstehenden Phase-2-Daten zu seinem Wirkstoffkandidaten Cavosonstat. Wie erwartet fielen die Resultate negativ aus. Die Aktie sollte nun trotzdem langsam aber sicher neue Höhen erklimmen.

Den Kurs dürften die negativen Studiendaten maximal kurzfristig etwas belasten, bevor sich weitere starke Adressen für den aller Voraussicht nach anstehenden Merger mit einem noch unbekannten Biotech-Player rüsten. Da eine enstprechende Transaktion für das dritte Quartal in Aussicht gestellt wurde und ein Merger in der Regel 4-6 Monate vor Closing per Stock Exchange Agreement fixiert wird, rechnen wir bis Ende März mit einer offiziellen Bekanntgabe.

Alle Unsicherheiten sind raus - Evotec-Investor an Bord

Über die Gründe, weshalb es für die Nivalis-Aktie früher oder später zwangsläufig weiter aufwärts gehen dürfte, hatten wir ...

