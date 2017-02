Bonn - Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite setzten die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern ihre Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fort, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei um 3 Basispunkte auf 0,24% gesunken, den tiefsten Stand seit Anfang Januar dieses Jahres. Auch 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,56% (-2 Basispunkte) beziehungsweise -0,90% (-1 Basispunkt) niedriger als am Vortag rentiert.

