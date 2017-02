Weltweit erste hybride Smartwatch mit mechanischen Zeigern auf einem vollständigen runden Farb-Touchscreen

Im Vorfeld des Mobile World Congress 2017 hat die schweizerische Wearable-Marke MyKronoz heute ZeTime, die weltweit erste hybride Smartwatch angekündigt, die mechanische Zeiger mit einem vollständigen runden Farb-Touchscreen kombiniert. ZeTime basiert auf bahnbrechender Technologie, die es möglich macht, ein Loch für die Zeiger in der Mitte eines runden TFT-Farbdisplays zu bohren, und vereint so das klassische Design einer traditonllen Uhr mit den fortschrittlichsten Funktionen einer Smartwatch.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170224005222/de/

MyKronoz Introduces ZeTime: world's first hybrid smartwatch with traditional hands over a full round color touchscreen, available with customizable and interchangeable watch faces and straps from early September 2017 (Photo: Business Wire)

ZeTime ist darauf ausgerichtet, den ganzen Tag getragen zu werden, und ermöglicht dem Benutzer, dank der "Smart-Movement"-Technologie, eine Funktion der mechanischen Zeiger, mit einer Akkuladung von rund 30 Tage, das Ablesen der Uhrzeit, auch wenn der Bildschirm der Smartwatch ausgeschaltet ist.

Als ich Anfang 2013 startete, dachten die Leute, dass ich verrückt sei - warum sollte ich ein Smartwatch-Unternehmen in der Schweiz gründen und in einen derart schwierigen Markt einsteigen? Es hat sich herausgestellt, dass meine Vision und meine Leidenschaft sich ausgezahlt haben, da unser Unternehmen seitdem fast zwei Millionen Smartwatches verkauft hat", sagte Boris Brault, der CEO und Gründer von MyKronoz. "Diese revolutionäre Denkweise geht über die Mission des Unternehmens hinaus, danach zu streben, Branchenführer hinsichtlich Preis, Angebotsbreite und modischem Design zu werden und so "Smartwatches für alle" anzubieten.

"Meine Inspiration war es, das Beste unseres schweizerischen Erbes der traditionellen Uhrmacherei mit den wichtigsten Eigenschaften einer Smartwatch zu kombinieren, um den Großteil der Verbraucher davon zu überzeugen, unsere Wearable-Technologie anzunehmen. Dies wurde durch ZeTime, die perfekte hybride Smartwatch, erreicht. Sie kombiniert das Beste aus zwei Welten: die Uhrzeiger einer eleganten traditionellen Uhr mit einem vollständigen Farb-Touchscreen, der unverzüglich eingehende Anrufe, Smartphone-Benachrichtigungen, Fitnessaktivitäten in Echtzeit, bevorstehende Kalenderereignisse, tägliche Erinnerungen und vieles mehr direkt auf Ihrem Handgelenk anzeigt."

Als klassische Interpretation der Wearable-Technologie verfügt ZeTime über ein elegantes vom feinsten schweizerischen Design inspiriertes Edelstahl-Uhrengehäuse, sowie eine Auswahl wechselbarer digitaler Ziffernblätter und Armbänder und lässt sich so an jeden Stil anpassen. ZeTime ist dank triaxialem Beschleunigungssensor und optischem Pulssensor zur Überwachung von Aktivitäten und Schlaf auf Action ausgelegt. Angesichts ihrer Wasserdichtigkeit von ATM3 (bis zu einer Tiefe von 30 Meter) bietet ZeTime die Qualität und die Vielseitigkeit, die von herkömmlichen Uhren der Spitzenklasse erwartet werden, zu einem deutlich geringeren Preis. ZeTime wird spätestens Anfang September 2017 ab 199,90 erhältlich sein.

ZeTime: Durchbrechen technischer Barrieren, um ein eleganter täglicher Begleiter zu sein

Stets verfügbar: Dank ihrer herkömmlichen mechanischen Zeiger, die durch eine intelligente Bewegung angetrieben werden, aktualisiert ZeTime die Zeit automatisch auf Grundlage des Standorts und funktioniert bis zu 30 Tage lang, mit einer einzigen Ladung.

Dank ihrer herkömmlichen mechanischen Zeiger, die durch eine intelligente Bewegung angetrieben werden, aktualisiert ZeTime die Zeit automatisch auf Grundlage des Standorts und funktioniert bis zu 30 Tage lang, mit einer einzigen Ladung. Stylish und praktisch: Das Edelstahl-Uhrengehäuse, mit einem Durchmesser von 44 mm und mechanischen Zeigern aus Chrom, bietet anpassbare und wechselbare Ziffernblätter und Armbänder in unterschiedlichen Ausführungen, wie etwa Silikon, Echtleder, Carbonfaser. ZeTime ist darüber hinaus wasserdicht bis 30 Meter Wassertiefe (ATM3).

Das Edelstahl-Uhrengehäuse, mit einem Durchmesser von 44 mm und mechanischen Zeigern aus Chrom, bietet anpassbare und wechselbare Ziffernblätter und Armbänder in unterschiedlichen Ausführungen, wie etwa Silikon, Echtleder, Carbonfaser. ZeTime ist darüber hinaus wasserdicht bis 30 Meter Wassertiefe (ATM3). Aktivitäts- und Schlaftracker: ZeTime ist mit einem triaxialen Beschleunigungssensor und einem optischen Pulssensor ausgestattet und kann so die Aktivitäten durch Überwachung von Puls, Schritten, Entfernung, Kalorien, aktiven Minuten und Schlaf nachverfolgen. ZeTime benachrichtigt den Benutzer darüber hinaus über längere Zeiträume der Inaktivität, um ihn dazu anzuspornen, aktiver zu sein.

ZeTime ist mit einem triaxialen Beschleunigungssensor und einem optischen Pulssensor ausgestattet und kann so die Aktivitäten durch Überwachung von Puls, Schritten, Entfernung, Kalorien, aktiven Minuten und Schlaf nachverfolgen. ZeTime benachrichtigt den Benutzer darüber hinaus über längere Zeiträume der Inaktivität, um ihn dazu anzuspornen, aktiver zu sein. Benutzerfreundlich: Die Bedienung von ZeTime und somit die Navigation zwischen den unterschiedlichen Funktionen ist sowohl durch Berühren des vollständigen runden hochauflösenden Displays als auch über die physikalische intelligente Krone ganz einfach möglich.

Die Bedienung von ZeTime und somit die Navigation zwischen den unterschiedlichen Funktionen ist sowohl durch Berühren des vollständigen runden hochauflösenden Displays als auch über die physikalische intelligente Krone ganz einfach möglich. Nie etwas verpassen: Über das vollständige runde hochauflösende Farbdisplay kann der Benutzer auf einen Blick eingehende Anrufe sehen, Benachrichtigungen sozialer Netze lesen, den Wetterbericht abrufen und Terminerinnerungen erhalten.

Über das vollständige runde hochauflösende Farbdisplay kann der Benutzer auf einen Blick eingehende Anrufe sehen, Benachrichtigungen sozialer Netze lesen, den Wetterbericht abrufen und Terminerinnerungen erhalten. Alles unter Kontrolle: ZeTime ermöglicht es dem Benutzer, die Funktionen seines Telefons direkt über sein Handgelenk zu steuern. Er kann beispielsweise Musik abspielen, ein Foto aufnehmen oder sein Handy klingeln lassen, um es ganz einfach zu finden.

MyKronoz auf der MWC 2017

MyKronoz wird Prototypen von ZeTime an seinem Stand auf der MWC (CS130 - Halle Congress Square) zeigen.

MyKronoz nimmt am 27. Februar 2017 an der MobileFocus Global teil, der internationalen Medienveranstaltung.

ZeTime Produkteigenschaften

Bluetooth BLE 4.1 Abmessungen (Durchmesser/Dicke) 44 mm x 12,3 mm Material und Farben Uhrengehäuse aus Edelstahl, erhältlich in Silber, Schwarz und Roségold Breite und Veredelungen des Uhrenarmbands 22 mm; Silikon, Leder, Carbonfaser usw. in verschiedenen Farben Batterietyp Li-iOn 200 mAh Displaygröße und Auflösung 1,22 Zoll; 240 x 240 Pixel Displaytyp TFT (Farb-Touchscreen mit Loch) Sensoren Triaxialer Beschleunigungssensor und optischer Pulssensor Ladesystem Kontaktaufladung Wasserdichtheit 3ATM OS-Kompatibilitätsanforderungen Android 4.3 oder iOS 8 oder höher, unterstützt Bluetooth 4.1 BLE

Über MyKronoz

MyKronoz LLC wurde im Januar 2013 gegründet und ist ein schweizerisches Unternehmen mit Sitz in Genf. MyKronoz entwickelt und produziert Wearables aller Art, die darauf ausgerichtet sind, den zunehmend mobilen, vernetzten und digitalen Lebensstil zu verbessern. MyKronoz hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Nutzungserlebnis für den mobilen Anwender, durch stylishe, intuitive und funktionale technische Accessoires zu erweitern und zu erleichtern. MyKronoz ist mittlerweile in 40 Ländern vertreten und wird in wichtigen Handelsketten sowie Mobilfunkanbieter weltweit angeboten, wie zum Beispiel Orange, Auchan, Carrefour, Best Buy, Walmart, Yodobashi und HMV. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Palette an vernetzten Geräten an, die sich über vier Produktkategorien erstreckt: Aktivitätstracker, Smartwatches, analoge Smartwatches und Watchphones. Angesichts seiner einzigartigen DNA, die mobile Technologie und Mode miteinander kombiniert, ist es das Ziel von MyKronoz, durch umfassende Kompatibilität mit iOS, Android und Windows Phone zu einem erschwinglichen Preis auf die Bedürfnisse und den Geschmack der weltweit unterschiedlichsten Anwendertypen einzugehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mykronoz.com oder Sie folgen @mykronoz auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170224005222/de/

Contacts:

Hotwire PR für MyKronoz

Rahat Rashid

mykronozus@hotwirepr.com