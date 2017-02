Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas leichter in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt. Während der Dow Jones erneut einen Höchststand erreichte, legte die Technologiebörse Nasdaq nach der Rekordjagd von den Vortagen den Rückwärtsgang ein. Dasselbe gilt für die asiatischen Aktienmärkte, die Abgaben verzeichneten.

Damit scheint sich die bereits am Vortag eingeleitete Korrektur einer starken ersten Wochenhälfte fortzusetzen. Mit Blick auf die USA seien die Anleger "ungeduldig", was die von US-Präsident Donald Trump versprochenen "phänomenalen" Steuersenkungen angeht, berichtet ein Marktbeobachter. Die unklaren Aussagen der US-Regierung zur Fiskalpolitik würden die Marktteilnehmer verunsichern. Für Interesse dürfte am Freitagnachmittag ausserdem noch Zahlen aus den USA zum Konsumentenvertrauen sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,16% tiefer bei 8'555,83 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,25% auf 1'354,25 nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19% auf 9'367,13 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Minus und sechs im Plus.

Bei den Blue Chips sinken Swatch (-1,5%) am deutlichsten. Die Bank Berenberg hat dazu eine Verkaufsempfehlung ...

