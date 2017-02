Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-24 / 10:00 Pressemitteilung *Beteiligungsgesellschaft EMERAM investiert in frostkrone, den führenden Hersteller von Tiefkühl-Finger-Food* *München, 24. Februar 2017* - Von der Münchner Beteiligungsgesellschaft EMERAM Capital Partners GmbH beratene Fonds ("EMERAM") investieren in die frostkrone Gruppe ("frostkrone") gemeinsam mit dem CEO des Unternehmens, um die Wachstumsstrategie von frostkrone, dem Innovationsführer im Bereich Tiefkühl-Finger-Food, weiter zu unterstützen. Eine entsprechende Verkaufsvereinbarung wurde mit der unabhängigen Investmentgesellschaft Ardian unterzeichnet. Über den Verkaufspreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. frostkrone produziert ein umfangreiches Tiefkühl-Finger Food Sortiment, das von käsebasierten Produkten (z.B. Mozzarella Sticks) über Gemüse-Snacks (z.B. Gemüse Nuggets) bis hin zu fleisch- oder fischhaltigen Snacks (z.B. Corn Dogs) reicht. Die Produkte genügen höchsten Qualitätsansprüchen und werden an Discounter, Lebensmitteleinzelhändler und Quick Service Restaurants vertrieben. Frédéric Dervieux, CEO von frostkrone, sagte: "Seit 2013 haben wir umfangreiche interne Maßnahmen ergriffen, wie den Aufbau einer neuen Innovationsabteilung und die Professionalisierung unserer Prozesse, um frostkrone für zukünftiges internationales Wachstum auszurichten. In den letzten Jahren hat sich frostkrone als europäischer Innovationsführer für Tiefkühl-Finger-Food Produkte etabliert und verfügt auch in den nächsten Jahren noch über ein riesiges Wachstumspotential. Auf die Zusammenarbeit mit EMERAM freut sich das frostkrone-Managementteam sehr. EMERAM ist der ideale Partner für unsere zukünftigen Wachstumspläne. Durch internationale Expansion sowohl mit bestehenden als auch mit neuen Kunden in unseren drei Hauptvertriebskanälen wollen wir unsere führende Position weiter stärken. EMERAM verfügt über umfassende Erfahrung und Expertise sowohl in unseren Zielexpansionsmärkten als auch in unserer Kundenlandschaft, bietet uns Zugang zu einem wertvollen Netzwerk und teilt unsere Vision der zukünftigen Entwicklung von frostkrone." Dr. Christian Näther, Gründungspartner von EMERAM Capital Partners äußerte sich wie folgt: "Im Tiefkühl-Finger-Food Markt sehen wir viele Wachstumstrends, die für alle Vertriebskanäle in nahezu allen Ländern gelten. Frédéric Dervieux und seinem Team ist es gelungen, eine hervorragende Positionierung in dieser Nische aufzubauen. Als unangefochtener Innovations- und Qualitätsführer verfügt frostkrone über einmalige Voraussetzungen, um im europäischen Tiefkühl-Finger-Food Markt weiter zu wachsen. Wir freuen uns darauf, Herrn Dervieux und sein Team auf diesem Weg zu unterstützen." EMERAM Capital Partners wurde beraten von GLNS (Legal), Alvarez & Marsal (Finance), Götzpartners (Commercial), Flick Gocke Schaumburg (Tax), Ramboll Environ (Environmental), Shearman & Sterling LLP (Financing) und Willis Towers Watson (Insurance). *Über EMERAM Capital Partners* EMERAM Capital Partners ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Von EMERAM Capital Partners beratene Fonds stellen mit einem Fonds-Volumen von 350 Mio. EUR Kapital zur Weiterentwicklung von Unternehmen bereit. Das aus erfahrenen Beteiligungsexperten bestehende Team betreut aktuell sieben Portfoliounternehmen: Boards & More, BENCH International, Hussel, Matrix42, diva-e Digital Value Enterprise, Xovis und Drahtzug Stein. EMERAM Capital Partners versteht sich als langfristiger Business Development Partner für Unternehmen in den fünf Industriesektoren Konsumgüter, Einzelhandel, Industriegüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die sechs Gründungspartner verbinden tiefgehendes Branchenwissen mit operativer Erfahrung in diesen Sektoren. Zusammen konnte das Team mehr als 25 Transaktionen erfolgreich abschließen und hat in mehr als 40 Beiräten und Aufsichtsräten die Entwicklung übernommener Unternehmen begleitet. EMERAM Capital Partners wurde 2012 als unabhängige Partnerschaft in München gegründet. *Über frostkrone* frostkrone ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von tiefgekühltem Finger-Food und Snack-Produkten. Seit der Gründung im Jahr 1997 hat sich das Unternehmen als innovativer Vorreiter im Bereich Convenience Tiefkühlkost etabliert. frostkrone zeichnet sich durch eine große Sortimentsvielfalt rund um die Rohstoffe Käse, Fisch, Gemüse und Fleisch aus und vertreibt seine Produkte im Lebensmitteleinzelhandel sowie im Food Service-Bereich. *Kontakt für EMERAM Capital Partners* Anna Steudel CNC Communications & Network Consulting AG Tel.: +49 69 506 037 567 E-Mail: Anna.Steudel@cnc-communications.com *Kontakt für frostkrone* Frédéric Dervieux frostkrone Tel.: :+49 5244 - 90 36 222 E-Mail: f.dervieux@frostkrone.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-02-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 