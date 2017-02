Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-24 / 10:04 Das HAACK-Performance ETI schließt das Jahr 2016 mit 20,69 % Gewinn ab. Das wie ein Zertifikat konstruierte Produkt mit der WKN A17TAL profitierte dabei von einer den Marktbedingungen angepassten Investitionsquote. Grundlage des Produkts bildet der von Hans-Jürgen Haack herausgegebene Börsenbrief HAACK-INVEST. Das darin enthaltene Musterdepot wird vollständig in dem ETI (Exchange Traded Instrument, handelbar an der Börse Frankfurt) abgebildet. Zusätzlich fließt ein zweiter Börsenbrief von Hans-Jürgen Haack zu 20% in das Produkt ein, der für eine Dynamisierung sowie Gewinnchancen in fallenden Märkten sorgte. Der HAACK-Performance ETI, der durch die Düsseldorfer PP-Asset Management GmbH aufgelegt wurde, erfreut sich zunehmend wachsender Beliebtheit auch von Vermögensverwaltern und Family Offices. Private Investoren können das Produkt ebenfalls über die Börse Frankfurt erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie unter diesem Link [1]. Ansprechpartner PP-Asset Management GmbH Hartwig Knapp Stadttor 1 40219 Düsseldorf Tel.: 0211 / 635 590 20 Email: info@pp-am.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: PP-Asset Management GmbH, Schlagwort(e): Finanzen 2017-02-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 546199 2017-02-24 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=46fc50a99a86d96f8ef3662fa3ff9707&application_id=546199&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2017 04:04 ET (09:04 GMT)