FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Freitag den höchsten Stand seit etwa drei Monaten erreicht. Am Morgen knüpfte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an die starken Vortagesgewinne an und stieg bis auf 1255,34 US-Dollar. Damit war Gold so wertvoll wie zuletzt am 11. November. Seit Beginn des Jahres legte der Preis für das Edelmetall tendenziell zu und stieg insgesamt um fast zehn Prozent.

Experten erklärten den Preisanstieg unter anderem mit der Sorge vor politischen Unsicherheiten in den USA und in Europa. Außerdem habe der jüngste Anstieg der Inflation den Goldpreis gestützt, hieß es. Das Edelmetall gilt unter einigen Anlegern traditionell als Absicherung gegen einen Wertverlust von Währungen./jkr/jsl/fbr

