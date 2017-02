Unterföhring (ots) - Die Topmodels laufen stark: "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" überzeugt am Donnerstagabend. Sehr gute 15,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sahen, wie Choreographin Nikeata Thompson und Catwalk-Trainer Mac Folkes den GNTM-Models den richtigen Walk auf dem Laufsteg zeigten. Die dritte Folge der Erfolgs-Show läuft damit stärker als im Vorjahr (15,1 Prozent) und stärker als 2015 (15,4 Prozent).



Die ProSieben Dating-Show "Kiss Bang Love" mit Annemarie Carpendale erzielt im Anschluss sehr gute 12,7 Prozent Marktanteil (14-49 J.).



In der nächsten Ausgabe von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" steht in Los Angeles das große Umstyling an.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



