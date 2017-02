KIEL, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 02/24/17 -- VITEC, ein weltweit führendes Unternehmen für zukunftsweisende Videokodier- und Streaming-Lösungen, gab heute die Vorstellung seines kompletten Sortiments an End-to-End-Streaming-Lösungen für Polizei, Militär und Verteidigung auf der Enforce Tac 2017 in Halle 10.0, Stand 413, bekannt. Die am 1. und 2. März auf dem Nürnberger Messegelände stattfindende Enforce Tac ist die Fachmesse für die technische Einsatzausrüstung und Lösungen für behördliche Sicherheitsexperten (BOS).

VITEC wird auf der Enforce Tac ihr vollintegriertes taktisches IPTV-System FITIS präsentieren. FITIS ist eine vollintegrierte Full-Motion-Videolösung für die Aufnahme, Verarbeitung, Archivierung, Indexierung, Verwaltung und Verbreitung von taktischen ISR-Video- und -Metadaten. Konzipiert für eine schnelle Bereitstellung und effiziente Verteilung von IP-Video in LANs, WANs und allen anderen Netzwerkkonfigurationen, ermöglicht es die Echtzeitwiedergabe von taktischen und situativen Lageaufnahmen, eine kontinuierliche Aufzeichnung und Indizierung von Metadaten sowie den Abruf unverzichtbarer Videodaten und Hinweisen von Analysten. Außerdem unterstützt es die Verbreitung von Szenario-spezifischen Videobildern in einer Vielzahl von Formaten und Bandbreiten, von hochauflösendem ISR-Filmmaterial für Analysten bis zu ultra-komprimierten Streams zur Weiterleitung an bereitstehende taktische Einheiten.

Darüber hinaus präsentiert VITEC ihre PX Media Library, eine zeitsparende Metalösung, mit der Medienprofis ihre Mediendateien problemlos markieren, bearbeiten, verwalten, organisieren und weitergeben können. PX Media Library optimiert das Medienmanagement und ermöglicht es Benutzern, bewährte Lösungen für Sportanwendungen, Content-Provider, Rundfunk- und Fernsehsendern, Filmfestivals, wissenschaftliche Institute sowie staatliche Organisationen zu nutzen. Dieses offene System lässt sich leicht an die branchenspezifischen Arbeitsabläufe anpassen. Die PX Media Library verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und individuell anpassbare, einfach zu konfigurierende Arbeitsabläufe, mit denen die Anwender in der heutigen medienüberfluteten Welt organisiert und der Konkurrenz voraus bleiben.

Außerdem wird VITEC ihren MGW Ace-Encoder und -Decoder vorstellen, welcher die branchenweit erste vollständig portable, Hardware-basierte End-to-End-Lösung zum 4:2:2-HEVC-Kodieren/Dekodieren mit Verschlüsselung darstellt. Der leistungsstarke und dennoch kompakte MGW Ace-Encoder bietet mit seiner Bandbreiten-effizienten HEVC (H.265)-Komprimierung sowie den bewährten H.264-Kodierfunktionen eine tadellose Videoqualität. Aufgrund der großen Auswahl an Ein-und Ausgängen und dem geringen Stromverbrauch des VITECs HEVC-Kompressions-Chip, ist das Gerät die perfekte Lösung für das Streaming von Video-, Audio- und KLV-Metadaten am Einsatzort oder unterwegs. Der MGW Ace-Decoder hat ein robustes, tragbares Gehäuse für den mobilen Einsatz und bietet eine branchenführende Videoqualität bei einer umfangreichen Audio/Video-Konnektivität nach Branchenstandard. Bei Direktanwendungen in Verbindung mit dem MGW Ace Decoder bietet die Lösung mit der eingebetteten Pro-MPEG FEC oder Zixi™-Fehlerkorrektur ein Bandbreiten-effizientes Videostreaming ohne Bildstörungen über alle Netzwerke, einschließlich des Internets. Somit können Organisationen kostengünstig 1080p-Videos in Rundfunkqualität streamen und im Vergleich zum H.264-Standard Einsparungen bei der Bandbreite um bis zu 50 Prozent erreichen.

Über VITEC

VITEC ist seit 1988 ein Vorreiter bei der Entwicklung und Herstellung von Hard- und Software für Videokodierung, Dekodierung, Umkodierung, Aufnahme, Konvertierung, Archivierung und Streaming über IP. Mit der Bewahrung von Innovation als Unternehmenstradition, ist VITEC das erste Unternehmen, das portable Streaminggeräte mit Bandbreiten-sparender HEVC-Kompressionstechnologie auf den Markt bringt. © 2017 VITEC

