Graz (pts010/24.02.2017/10:30) - Nach der bereits erfolgreichen Markteinführung von eyeson room für Slack im Dezember des Vorjahres, legt VisoCon nun noch eines drauf und veröffentlicht eyeson room für Dropbox. eyeson room ist ein virtueller Video-Konferenzraum, der die Online-Teamarbeit nun auch in Dropbox revolutioniert. "Wir sind sehr stolz, dass wir bereits nächste Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona eyeson room für Dropbox vorstellen können", gibt Andreas Kröpfl, CEO und Gründer von eyeson bekannt. Mehr als 500 Millionen Menschen weltweit nutzen Dropbox. Da mehrere Personen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort Dropbox-Ordner teilen können, wird es in vielen Firmen zur Teamarbeit eingesetzt. Die Möglichkeit des gemeinsamen Arbeitens an einem Dokument ist toll, aber es kommt immer wieder zu Situationen, in denen die persönliche Absprache notwendig ist. eyeson room wurde genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten. Dropbox-Nutzer können nun direkt aus ihrem Dropbox-Verzeichnis ein Meeting in eyeson room planen, Teilnehmer einladen und starten. eyeson room ermöglicht nicht nur die Teilnahme von Dropbox-Teammitgliedern, sondern auch das Einladen von externen Personen. So können die Grenzen von Dropbox überschritten werden, ohne fremden Personen Dropbox-Ordner freigeben zu müssen. eyeson room ist die ideale Erweiterung für Dropbox. Nutzer können sich unkompliziert und schnell face-to-face in einem virtuellen Raum treffen und mit ihren Teamkollegen zusammenarbeiten. Die Meetings können direkt aus einem Dropbox Ordner gestartet werden, egal ob am PC, Laptop oder Handy. Und das Allerbeste: Alle präsentierten Folien werden automatisch und unmittelbar im jeweiligen Dropbox-Folder gespeichert. Auf diese Weise können alle Dropbox-Teammitglieder jederzeit die Präsentationen abrufen, selbst wenn sie nicht am Meeting teilgenommen haben. In Kürze wird es auch möglich sein, die Meetings aufzuzeichnen. Die Videodateien werden dann ebenfalls automatisch im gewählten Dropbox-Ordner gespeichert. "Die Single-Stream-Technologie, eyesons Kerntechnik, schafft die Voraussetzung für die Lösung eines Web-Conferencing-Hauptproblems, nämlich die erforderliche Bandbreite niedrig zu halten", führt Michael Wolfgang, CTO und Gründer von eyeson, aus. Dank dieser patentierten Single-Stream-Technologie (SST) hat die Anzahl der Meetingteilnehmer keinerlei Einfluss auf die Video- und Audioqualität von eyeson. eyeson room ermöglicht bis zu neun Personen auf dem Bildschirm und insgesamt bis zu 100 Teilnehmer. Neugierig? - Besuchen Sie uns auf dem Mobile World Congress auf dem Stand 8.1B61 oder auf unserer Website: http://eyeson.team/dropbox (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +49 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170224010

February 24, 2017 04:30 ET (09:30 GMT)