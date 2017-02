Noch zu Wochenbeginn hatten wir hervorgehoben, dass langsame, kleine Schritte im Zuge der Aufwärtsbewegung der Nordex-Aktie weit gesünder seien als eine Kaufwelle, in der alle zugleich einsteigen wollen und so das Rückschlagpotenzial immens wird. Jetzt sehen wir das umgekehrte Szenario, denn am Montag wussten wir nicht, was alle anderen ebenso erst gestern gegen 17 Uhr erfuhren: Nordex kappt die 2017er-Umsatzprognose und reduziert die Erwartung in der Gewinnmarge.

Dass diese Nachricht nur eine halbe Stunde vor dem Handelsende ohne jede Vorwarnung auf die Akteure traf, führte zu panisch wirkenden Verkäufen. Die Aktie (ISIN DE000A0D6554) sackte blitzschnell um über 15 Prozent durch und fällt heute am Morgen weiter - in der Spitze waren das schon wieder 15 Prozent. Ist dieser Crash - anders kann man das nicht nennen - denn gerechtfertigt?

