FMW-Redaktion

Im Jahr 2016 ist China erstmals zum größten Handelspartner Deutschlands geworden, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigen. Die Daten beziehen sich auf den Gesamthandel, umfassen also Exporte und Importe. Im Gesamthandel löst China damit die USA als Handelspartner Nummer 1 ab, die sogar noch hinter Frankreich auf die dritte Stelle zurück fallen. Die neue Reihenfolge lautet nun: China (170 Milliarden Euro), danach Frankreich (167 Milliarden Euro), dahinter dann die USA mit 165 Milliarden Euro.

Containerschiffe im Hamburger Hafen. Foto: Gunnar Ries/Wikipedia (CC BY-SA 2.5)

Allerdings bleiben die USA für die deutsche Exportindustrie nach wie vor der wichtigste Export-Markt: Deutschland exportierte in 2016 Waren im Volumen von 107 Milliarden Euro nach Übersee. Damit bleibt also die deutsche Exportwirtschaft stark verwundbar, sollten die USA Importzölle einführen! An zweiter Stelle in Sachen Export deutscher Waren liegt Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...