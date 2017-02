FXStreet - Der amerikanische Dollar bleibt auf breiter Front unter Druck und so erreicht er am Freitag gegenüber seinen europäischen Rivalen ein neues 3-Tagetief. Der EUR/USD konnte zur 1,0603 steigen, wo der Verkaufsdruck an der psychologischen Marke und der fallenden Trendlinie vom 1,0828 Februar Hoch zunahm. Der Greenback litt am Donnerstag unter den Kommentaren des US Finanzministers Mnuchin, da er keine Details zu den Maßnahmen im Jahr 2017 lieferte, aber die Steuerreform soll noch vor dem ...

