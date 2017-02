Die Deutsche Post liefert. Nicht nur Briefe und Päckchen, sondern auch einen der stabilsten Aufwärtstrends am Markt. Ein Call-Optionsschein auf die Post-Aktie mit einem Basispreis bei 30 Euro und einer Fälligkeit im Dezember kann von steigenden Notierungen profitieren. Im Update: MorphoSys.

Charttechnisch überzeugt die Deutsche-Post-Aktie derzeit mit einem seit Februar letzten Jahres bestehenden, mehrmals auf der Unterseite bestätigten Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 31,30 und 35,90 Euro beschrieben werden kann. Somit bietet der Trendkanal den Notierungen aktuell noch ein Potenzial von rund zehn Prozent nach oben. Dabei überrannten die Notierungen vor rund zwei Wochen zuletzt das bisherige Allzeithoch von April 2015 um 31 Euro, das für eine als erste Absicherung nach unten herangezogen werden könnte, und nahmen die Rally zum Anlass, auf die weitere Rekordjagd zu gehen. So erreichte die Post-Aktie auch gestern wieder einen neuen Höchststand bei 32,61 Euro. Zum derzeit freundlichen Marktumfeld kommen von Seiten der Analysten positive Aussagen hinzu. Das Analysehaus Warburg Research hob zum Beispiel letztens sein Kursziel für die Post-Aktie vor den Zahlen am 8. März um rund zehn Prozent bereits auf 36 Euro an und beließ seine Einstufung auf Kaufen. Die dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...